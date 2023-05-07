Развожаев раскрыл подробности отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинские беспилотники, которые ночью пытались атаковать Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев 7 мая, в воскресенье.
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не смогли нанести вред объектам в Севастополе. Все службы контролируют обстановку.
«Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в рне м. Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — сообщил Развожаева в своем Telegram-канале.
Уточняется, что украинские силы направили на Крым и Севастополь десять беспилотников, пишет Газета.ru.
Ранее, 4 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об очередной атаке беспилотного аппарата.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 281 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 612 / сут.
- Володин раскрыл цели терактов против известных россиян
- Пригожин: Задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артемовске полностью выполнены
- Развожаев раскрыл подробности отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь
- В небе над Крымом сбили украинскую ракету
- МВД: На карусели в Оренбурге пострадали около 20 человек
- Стало известно о штурме последнего укрепрайона ВСУ в Артемовске
- СМИ: Внешний долг по отношению к ВВП в России снизился до минимальных 16,6%
- Минобороны РФ: В Россию из плена вернули троих военных летчиков
- «Спланированный теракт». В России за покушение на писателя и политика обещают возмездие
- В Нижегородской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru