Развожаев раскрыл подробности отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не смогли нанести вред объектам в Севастополе. Все службы контролируют обстановку.



«Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в рне м. Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — сообщил Развожаева в своем Telegram-канале.



Уточняется, что украинские силы направили на Крым и Севастополь десять беспилотников, пишет Газета.ru.

Ранее, 4 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об очередной атаке беспилотного аппарата.



