Развожаев раскрыл подробности отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинские беспилотники, которые ночью пытались атаковать Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев 7 мая, в воскресенье.

Развожаев: пытавшиеся атаковать Крым и Севастополь дроны уничтожены

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не смогли нанести вред объектам в Севастополе. Все службы контролируют обстановку.

«Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в рне м. Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — сообщил Развожаева в своем Telegram-канале.

Уточняется, что украинские силы направили на Крым и Севастополь десять беспилотников, пишет Газета.ru.

Ранее, 4 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об очередной атаке беспилотного аппарата.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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