Развожаев: При отражении атаки ВСУ на Севастополь погибли два человека

Два человека, включая двухлетнего ребенка, погибли при воскресной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя обратился после атаки дронов ВСУ к жителям региона

«По предварительной информации от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них 2-х летний ребенок», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 22 человек. На помощь направлены все имеющиеся бригады скорой помощи, отметил глава Севастополя.

Ранее над Крымом и Краснодарским краем нейтрализовали 113 украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
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