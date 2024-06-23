Развожаев: При отражении атаки ВСУ на Севастополь погибли два человека

«По предварительной информации от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них 2-х летний ребенок», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 22 человек. На помощь направлены все имеющиеся бригады скорой помощи, отметил глава Севастополя.

Ранее над Крымом и Краснодарским краем нейтрализовали 113 украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

