Развожаев: При отражении атаки ВСУ на Севастополь погибли два человека
Два человека, включая двухлетнего ребенка, погибли при воскресной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них 2-х летний ребенок», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 22 человек. На помощь направлены все имеющиеся бригады скорой помощи, отметил глава Севастополя.
Ранее над Крымом и Краснодарским краем нейтрализовали 113 украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS
- NBC: Трамп определился с кандидатурой на должность вице-президента
- Россия вошла в число лидеров по туристическому потоку на Кубу
- Развожаев: При отражении атаки ВСУ на Севастополь погибли два человека
- В России сняли документальный сериал о телефонных мошенниках
- Российские войска ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины
- В Севастополе 14 человек получили ранения после отражения ракетной атаки
- В Москве школьница набрала 400 баллов по ЕГЭ
- МИД Вьетнама: США являются стратегическим партнером страны
- Папа Римский поспособствовал освобождению митрополита УПЦ Ионафана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru