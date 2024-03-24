Развожаев: при атаке на Севастополь повреждены пять пассажирских катеров

По словам губернатора, у судов выбиты стекла. В течение дня их поменяют, после чего транспорт начнет выходить на линию «Графская пристань - Северная сторона».

Развожаев отметил, что повреждения также получил наземный пассажирский транспорт, включая три пассажирских автобуса, 13 школьных и один троллейбус.

При массированной атаке на Севастополь со стороны Украины ракета попала в жилой дом. Один человек погиб, четверо получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

