Развожаев опроверг сообщения об ударах по энергообъектам Севастополя

«Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было», - подчеркнул он.

Развожаев отметил, что подобные сообщения распространяли украинские ресурсы. Их целью было посеять панику среди горожан, заявил губернатор.

Он призвал севастопольцев отписаться от распространяющих дезинформацию каналов.

В пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю. Повреждено здание штаба Черноморского флота. Силы противовоздушной обороны сбили пять ракет, сообщает «Радиоточка НСН».

