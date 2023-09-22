Развожаев опроверг сообщения об ударах по энергообъектам Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что атак на энергетические объекты города не было.

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«Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было», - подчеркнул он.

Развожаев отметил, что подобные сообщения распространяли украинские ресурсы. Их целью было посеять панику среди горожан, заявил губернатор.

Он призвал севастопольцев отписаться от распространяющих дезинформацию каналов.

В пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю. Повреждено здание штаба Черноморского флота. Силы противовоздушной обороны сбили пять ракет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:РакетыВСУСевастополь

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