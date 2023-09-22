Губернатор Севастополя: В десяти жилых домах выбило окна при ракетном ударе
Стекла в десяти жилых домах в центре Севастополя выбило взрывной волной при ракетном ударе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Люди не пострадали. Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Развожаев добавил, что специалисты уже начали остекление окон. Как указал губернатор, здания по центральному кольцу временно остались без газоснабжения и электричества, также здесь снижены параметры водоснабжения. Развожаев пообещал, что подачу возобновят, когда будет потушен пожар на месте атаки.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, однако при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота. По данным Минобороны, после удара пропал без вести один военнослужащий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке растительных масел
- Губернатор Севастополя: В десяти жилых домах выбило окна при ракетном ударе
- Украинские власти потратят на оборону более $50 млрд в 2023 году
- Армия России поразила позиции ВСУ у Работина и Вербового
- В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, исполняющего треки Rammstein
- Украинского пограничника приговорили к пожизненному сроку за убийства в Мариуполе
- «Неудержимые 4» получили разгромную оценку от критиков
- Ученые обнаружили крупную утечку метана в Балтийском море
- Композитор Игорь Николаев пошел на поправку
- Зеленский провел переговоры с канадским премьер-министром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru