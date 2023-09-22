Губернатор Севастополя: В десяти жилых домах выбило окна при ракетном ударе

Стекла в десяти жилых домах в центре Севастополя выбило взрывной волной при ракетном ударе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В центре Севастополя ограничили движение транспорта

«Люди не пострадали. Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что специалисты уже начали остекление окон. Как указал губернатор, здания по центральному кольцу временно остались без газоснабжения и электричества, также здесь снижены параметры водоснабжения. Развожаев пообещал, что подачу возобновят, когда будет потушен пожар на месте атаки.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, однако при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота. По данным Минобороны, после удара пропал без вести один военнослужащий.

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ФОТО: РИА Новости
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