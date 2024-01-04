Развожаев: Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
4 января 202417:19
По предварительным данным, над Севастополем российские военные уже сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в результате инцидента инфраструктура не пострадала.
Глава города призвал жителей соблюдать спокойствие и не снимать работу ПВО.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, напоминает «Радиоточка НСН». Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru