Развожаев: Над Севастополем сбили несколько воздушных целей

По предварительным данным, над Севастополем российские военные уже сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, в результате инцидента инфраструктура не пострадала.

Глава города призвал жителей соблюдать спокойствие и не снимать работу ПВО.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, напоминает «Радиоточка НСН». Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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