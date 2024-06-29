Развожаев: Две воздушные цели уничтожили над акваторией и в районе Балаклавы

«НСН-Москва»

Заказчики столицы с января по май подписали на портале поставщиков более 32 тысяч контрактов с предпринимателями из регионов

На платформе работают заказчики из 40 регионов и более 330 тысяч поставщиков

Привлечение к городским закупкам малого объёма поставщиков из регионов обеспечивает высокий уровень конкуренции