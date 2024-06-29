Развожаев: Две воздушные цели уничтожили над акваторией и в районе Балаклавы

Две воздушные цели уничтожили в районе Балаклавы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, над Севастополем работает ПВО, военные отражают ракетную атаку.

«По предварительной информации 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы», — сообщил Развожаев.

По словам губернатора, осколки рухнули в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Предварительно, в районе Ялтинского кольца загорелась трава, в Балаклаве осколки повредили кровлю частного дома.

Ранее ПВО уничтожила над Крымом два украинских беспилотника.

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ПВОКрым

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