Развожаев: Черноморский флот отбивает возможную атаку ВСУ

Моряки Черноморского флота отражают атаку украинских сил. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев опроверг сообщения о взрыве в Севастополе

Градоначальник объяснил громкие звуки, которые слышны в населенном пункте.

«Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ЧФ РФ действует на внешнем рейде, отмечает «Свободная пресса».

На минувшей неделе в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, которая сбила ракету над морем в районе Любимовки, напоминает телеканал «360».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:Черноморский Флот РФВСУКрымСевастополь

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