Развожаев: Черноморский флот отбивает возможную атаку ВСУ
Моряки Черноморского флота отражают атаку украинских сил. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Градоначальник объяснил громкие звуки, которые слышны в населенном пункте.
«Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что ЧФ РФ действует на внешнем рейде, отмечает «Свободная пресса».
На минувшей неделе в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, которая сбила ракету над морем в районе Любимовки, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru