СМИ: Власти хотят регулирование отрасли готовой еды
В конце 2025 года власти приступили к разработке регулирования для рынка готовой еды, сообщают «Известия».
Планируется дать юридическое определение этому виду продукции и разделить нормы для магазинной и доставочной еды из общепита. Проект национального стандарта (ГОСТ) уже готов. Производители, объединенные в отраслевую Ассоциацию, поддержали эту инициативу и направили обращение в Минпромторг.
Как отмечает президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков, главный эффект от нововведений — не повышение цен, а снижение административных и финансовых барьеров для бизнеса. Установление единых правил, по его мнению, устранит эти проблемы, создаст предсказуемую среду и стимулирует развитие отрасли, поскольку добросовестные производители уже соблюдают высокие стандарты качества.
Ранее стало известно, что треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
