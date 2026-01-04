СМИ: Власти хотят регулирование отрасли готовой еды

В конце 2025 года власти приступили к разработке регулирования для рынка готовой еды, сообщают «Известия».

Планируется дать юридическое определение этому виду продукции и разделить нормы для магазинной и доставочной еды из общепита. Проект национального стандарта (ГОСТ) уже готов. Производители, объединенные в отраслевую Ассоциацию, поддержали эту инициативу и направили обращение в Минпромторг.

Как отмечает президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков, главный эффект от нововведений — не повышение цен, а снижение административных и финансовых барьеров для бизнеса. Установление единых правил, по его мнению, устранит эти проблемы, создаст предсказуемую среду и стимулирует развитие отрасли, поскольку добросовестные производители уже соблюдают высокие стандарты качества.

Ранее стало известно, что треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

