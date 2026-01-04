СМИ: Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу
4 января 202604:30
Стало известно о жертвах среди мирного населения и военных в результате ударов США по Каракасу, сообщает The New York Times.
Высокопоставленный представитель венесуэльских властей заявил изданию о гибели людей. Речь идет как минимум о 40 человек.
Тем временем, лидер Венесуэлы Николас Мадуро был выведен с борта самолета на территории американской авиабазы в Нью-Йорке. Его голова была покрыта мешком, а руки закованы в наручники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru