СМИ: Не менее 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу

Стало известно о жертвах среди мирного населения и военных в результате ударов США по Каракасу, сообщает The New York Times.

Трамп: США будут управлять Венесуэлой после похищения Мадуро

Высокопоставленный представитель венесуэльских властей заявил изданию о гибели людей. Речь идет как минимум о 40 человек.

Тем временем, лидер Венесуэлы Николас Мадуро был выведен с борта самолета на территории американской авиабазы в Нью-Йорке. Его голова была покрыта мешком, а руки закованы в наручники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

