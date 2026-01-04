В Госдуме заявили, что увеличение пенсии зависит от трудового стажа и пенсионных баллов

Заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) перечислил основные факторы увеличения пенсии, сообщает РИА Новости.

По его словам, это трудовой стаж, количество пенсионных баллов, районные надбавки и дополнительные выплаты. «Страховая пенсия формируется из баллов, которые человек зарабатывает за время работы, и фиксированной суммы от государства», — указал депутат. С 2026 года один пенсионный балл оценивается в 156,76 рублей, а фиксированная выплата равна 9584,69 рублей. Таким образом, формула расчёта проста: (баллы × 156,76) + 9584,69.

Отдельно парламентарий отметил, что социальные пенсии получают те, у кого нет достаточного стажа для страховой пенсии, а также инвалиды и дети, потерявшие родителей.

Ранее стало известно, что в России продолжат индексировать страховые пенсии не ниже уровня инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия

