В Госдуме заявили, что увеличение пенсии зависит от трудового стажа и пенсионных баллов
Заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) перечислил основные факторы увеличения пенсии, сообщает РИА Новости.
По его словам, это трудовой стаж, количество пенсионных баллов, районные надбавки и дополнительные выплаты. «Страховая пенсия формируется из баллов, которые человек зарабатывает за время работы, и фиксированной суммы от государства», — указал депутат. С 2026 года один пенсионный балл оценивается в 156,76 рублей, а фиксированная выплата равна 9584,69 рублей. Таким образом, формула расчёта проста: (баллы × 156,76) + 9584,69.
Отдельно парламентарий отметил, что социальные пенсии получают те, у кого нет достаточного стажа для страховой пенсии, а также инвалиды и дети, потерявшие родителей.
Ранее стало известно, что в России продолжат индексировать страховые пенсии не ниже уровня инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
