По его словам, уникальность и сила РФ — в синтезе научно-экономического прогресса и глубокой духовной традиции. Предстоятель Русской православной церкви заявил, что формирующаяся в России цивилизационная модель может стать привлекательной для многих государств.

Он отметил, что её основа — сочетание передовой науки, развитой экономики и искренней религиозной веры. Патриарх подчеркнул, что именно этот союз ценностей, технологий и материального благополучия обеспечит стране силу, процветание и неуязвимость.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

