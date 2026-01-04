Патриарх Кирилл заявил, что в России формируется особая цивилизация

Патриарх Кирилл обозначил вектор развития России как особой цивилизации, сообщает РИА Новости.

По его словам, уникальность и сила РФ — в синтезе научно-экономического прогресса и глубокой духовной традиции. Предстоятель Русской православной церкви заявил, что формирующаяся в России цивилизационная модель может стать привлекательной для многих государств.

Он отметил, что её основа — сочетание передовой науки, развитой экономики и искренней религиозной веры. Патриарх подчеркнул, что именно этот союз ценностей, технологий и материального благополучия обеспечит стране силу, процветание и неуязвимость.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
