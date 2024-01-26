В Псковской области с 25 по 30 января отключат интернет LTE из-за техработ

Мобильный интернет LTE не будет работать в Псковской области в ночное время 25-30 января из-за технических работ. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

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«В период с 25 января до 30 января включительно, с 23:00 до 6:00 на территории Псковской области не будет работать ... интернет стандарта LTE всех операторов связи», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ограничения связаны с техработами по перенастройке радиочастотного спектра оборудования, отмечает телеканал «360».

Ведерников указал, что интернет продолжит работать в формате 3G, но на многих территориях эта устаревшая технология недоступна. По словам губернатора, «будут сбои», возможны сложности с вызовом такси через мобильные приложения, а также с использованием банкоматов.

Ранее Министерство цифрового развития Новгородской области предупредило, что жители региона в ночные часы 25-30 января останутся без интернета LTE из-за технических работ, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Мобильная СвязьИнтернетПсковская Область

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