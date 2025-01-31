Разлив нефтепродуктов произошёл в Татарстане

Разлив нефтепродуктов произошел в республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

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Уточняется, что инцидент произошёл вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района республики.

По предварительным данным, площадь загрязнения почвы составила две тысячи квадратных метров.

«Осуществлен выезд на место разлива и отобраны пробы почвы, по результатам которых виновному лицу АО «Транснефть-Прикамье» будет рассчитан ущерб», - указали в ведомстве.

Ранее в МЧС заявили, что активисты в Краснодарском крае испытали новый метод очистки загрязненного нефтепродуктами песка, предложив использовать минерал глауконит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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