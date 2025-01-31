Разлив нефтепродуктов произошёл в Татарстане
Разлив нефтепродуктов произошел в республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.
Уточняется, что инцидент произошёл вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района республики.
По предварительным данным, площадь загрязнения почвы составила две тысячи квадратных метров.
«Осуществлен выезд на место разлива и отобраны пробы почвы, по результатам которых виновному лицу АО «Транснефть-Прикамье» будет рассчитан ущерб», - указали в ведомстве.
Ранее в МЧС заявили, что активисты в Краснодарском крае испытали новый метод очистки загрязненного нефтепродуктами песка, предложив использовать минерал глауконит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru