Разлив нефтепродуктов произошёл в Татарстане

Уточняется, что инцидент произошёл вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района республики.

По предварительным данным, площадь загрязнения почвы составила две тысячи квадратных метров.

«Осуществлен выезд на место разлива и отобраны пробы почвы, по результатам которых виновному лицу АО «Транснефть-Прикамье» будет рассчитан ущерб», - указали в ведомстве.

Ранее в МЧС заявили, что активисты в Краснодарском крае испытали новый метод очистки загрязненного нефтепродуктами песка, предложив использовать минерал глауконит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».