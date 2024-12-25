Разбившийся в Казахстане Embraer 190 прошел проверку в октябре

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившийся 25 декабря под Актау в Казахстане, последний раз прошел технический осмотр 18 октября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

По информации компании, воздушное судно выполнило 9949 посадок и находилось в воздухе 15 257,22 часа. После последней проверки самолет налетал еще 671 час.