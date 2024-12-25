Разбившийся в Казахстане Embraer 190 прошел проверку в октябре

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившийся 25 декабря под Актау в Казахстане, последний раз прошел технический осмотр 18 октября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

По информации компании, воздушное судно выполнило 9949 посадок и находилось в воздухе 15 257,22 часа. После последней проверки самолет налетал еще 671 час.

Девять россиян выжили в авиакатастрофе в казахстанском Актау

Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин за время своей карьеры налетал более 15 тысяч часов, из которых 11,2 тысячи часов — в должности капитана.

По информации Министерства транспорта Казахстана, на борту самолета, который выполнял рейс из Баку в Грозный, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 удалось выжить, среди которых девять россиян, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АзербайджанКрушение СамолетаКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры