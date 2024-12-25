Разбившийся в Казахстане Embraer 190 прошел проверку в октябре
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившийся 25 декабря под Актау в Казахстане, последний раз прошел технический осмотр 18 октября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
По информации компании, воздушное судно выполнило 9949 посадок и находилось в воздухе 15 257,22 часа. После последней проверки самолет налетал еще 671 час.
Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин за время своей карьеры налетал более 15 тысяч часов, из которых 11,2 тысячи часов — в должности капитана.
По информации Министерства транспорта Казахстана, на борту самолета, который выполнял рейс из Баку в Грозный, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 удалось выжить, среди которых девять россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru