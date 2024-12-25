Девять россиян выжили в авиакатастрофе в казахстанском Актау

Семь граждан России погибли, а девять выжили в результате крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines недалеко от Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время брифинга, передает агентство «Казинформ».

Всего на борту воздушного судна находились 16 россиян. Подробности происшествия и причины катастрофы в настоящее время выясняются. Власти Казахстана заявили, что оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших.