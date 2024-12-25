Девять россиян выжили в авиакатастрофе в казахстанском Актау
Семь граждан России погибли, а девять выжили в результате крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines недалеко от Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время брифинга, передает агентство «Казинформ».
Всего на борту воздушного судна находились 16 россиян. Подробности происшествия и причины катастрофы в настоящее время выясняются. Власти Казахстана заявили, что оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших.
Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, 32 человека выжили.
По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение самолета со стаей птиц. В управлении здравоохранения Мангистауской области уточнили, что после столкновения на борту произошел взрыв кислородного баллона, который, как утверждают очевидцы, стал следствием столкновения с птицами, передает «Радиоточка НСН».
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