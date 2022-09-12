Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородской области
Пожилая гражданка Украины получила смертельное ранении в результате удара Вооруженных сил Украины по пограничному пункту пропуска Логачевка в городе Валуйки Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ещё четыре человека получили ранения средней степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Как уточнил губернатор, погибшая была 1942 года рождения.
В результате обстрела с украинской стороны в селе Логачёвка частично разрушены хозяйственные постройки и частные дома, повреждены машины, а также линия электропередач. Аварийные службы временно перекрыли подачу газа и электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, губернатор подтвердил сведения о работе системы противовоздушной обороны в Белгородском районе. Приграничные с Украиной территории Белгородской и Курской областей с началом 24 февраля Россией спецоперации неоднократно подвергались обстрелам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru