Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородской области

Пожилая гражданка Украины получила смертельное ранении в результате удара Вооруженных сил Украины по пограничному пункту пропуска Логачевка в городе Валуйки Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ещё четыре человека получили ранения средней степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Как уточнил губернатор, погибшая была 1942 года рождения.

В результате обстрела с украинской стороны в селе Логачёвка частично разрушены хозяйственные постройки и частные дома, повреждены машины, а также линия электропередач. Аварийные службы временно перекрыли подачу газа и электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, губернатор подтвердил сведения о работе системы противовоздушной обороны в Белгородском районе. Приграничные с Украиной территории Белгородской и Курской областей с началом 24 февраля Россией спецоперации неоднократно подвергались обстрелам.

