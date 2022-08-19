Рассмотрение иска Минюста о запрете в РФ агентства «Сохнут» отложили на месяц
Басманный суд Москвы отложил до 19 сентября, рассмотрение иска Минюста о запрете деятельности в России Еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщает Business FM.
Как отмечается, месяц был предоставлен ответчику, чтобы он смог ознакомится с документами, предоставленными истцом. Представитель Минюста передал суду ряд материалов, доказывающих нарушения со стороны ответчика устава, передачу недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, а также законодательства о персональных данных.
Иск о ликвидации в России агентства «Сохнут» Минюстом был подан 21 июля. В ведомстве заявили, что организация работает в стране с нарушением законодательства, без объяснения какие конкретно нормы были нарушены.
По сообщениям ряда СМИ, претензии касаются нарушения израильским агентством законодательства о персональных данных, так как информация о заявках на репатриацию хранится в базе данных в Израиле, а не в России.
Ранее СМИ сообщали, что в Израиле намерены ответить на закрытие в РФ агентства «Сохнут».
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