Рассмотрение иска Минюста о запрете в РФ агентства «Сохнут» отложили на месяц

Басманный суд Москвы отложил до 19 сентября, рассмотрение иска Минюста о запрете деятельности в России Еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщает Business FM.

Как отмечается, месяц был предоставлен ответчику, чтобы он смог ознакомится с документами, предоставленными истцом. Представитель Минюста передал суду ряд материалов, доказывающих нарушения со стороны ответчика устава, передачу недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, а также законодательства о персональных данных.

Иск о ликвидации в России агентства «Сохнут» Минюстом был подан 21 июля. В ведомстве заявили, что организация работает в стране с нарушением законодательства, без объяснения какие конкретно нормы были нарушены.