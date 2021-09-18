В Новосибирске три человека заживо сгорели в автомобиле после ДТП
Три человека погибли в результате возгорания автомобиля в Новосибирске, правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошел около 6 часов утра (2:00 мск) в центре города. На повороте с улицей Депутатской автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередач, а после столкновения загорелся. Водитель и двое пассажиров сгорели заживо.
По данным местных СМИ, погибшие — граждане Таджикистана. Полиция устанавливает личности жертв ДТП.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- В Новосибирске три человека заживо сгорели в автомобиле после ДТП
- Вице-спикер парламента Крыма назвал комичными санкции Украины из-за выборов
- В МИД России заявили о заинтересованности во взаимодействии с США в Арктике
- Польское издание назвало Украину непривлекательным местом для жизни
- Тиньков и Минюст США достигли соглашения по делу о налогах
- В Раде оценили призыв Госдепартамента не зацикливаться на «Северном потоке-2»
- Австралия прокомментировала решение Франции отозвать своего посла
- Норвегия призвала Россию открыто проводить военные учения
- СМИ: Американского бизнесмена признали виновным в убийстве 21-летней давности
- Пропавшие в Сибири туристы вышли на связь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru