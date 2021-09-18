В Новосибирске три человека заживо сгорели в автомобиле после ДТП

Три человека погибли в результате возгорания автомобиля в Новосибирске, правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел около 6 часов утра (2:00 мск) в центре города. На повороте с улицей Депутатской автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередач, а после столкновения загорелся. Водитель и двое пассажиров сгорели заживо.

По данным местных СМИ, погибшие — граждане Таджикистана. Полиция устанавливает личности жертв ДТП.

