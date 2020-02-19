Расследованием подготовки терактов в Керчи займётся спецгруппа следователей

Министр образования Крыма Валентина Лаврик ранее заявила, что задержанные за подготовку терактов подростки учились в школе №15 и Керченском морском техническом колледже. В свою очередь, КИА отмечает, что они, параллельно с учёбой, разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения, расположенных в городе Керчи, а также изучали в Сети инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение установить причины и условия, «которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних». Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечают «Известия».

Ранее стало известно, что сотрудниками ФСБ задержаны двое подростков 2004 и 2003 годов рождения, которые пытались осуществить теракт в образовательных учреждениях в Керчи, пишет Газета.ру. Отмечалось, что подростки являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

