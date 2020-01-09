Раскрыты подробности убийства омички 15-летней дочерью и ее любовником

9 января 202015:35

Стали известны новые подробности убийства 43-летней жительницы Омска, с которой, по версии следствия, расправились ее 15-летняя дочь и ее 18-летний любовник.

Ранее СМИ сообщали, что женщина якобы застукала дочь в постели с бойфрендом, в результате чего вспыхнула ссора с поножовщиной, в которой мать получила смертельные ранения.

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Однако, как пишет сайт KP.Ru, юноша некоторое время фактически сожительствовал со школьницей в квартире женщины. Из-за романа со студентом колледжа девушка сильно спустилась по учебе и начала прогуливать школу, что не устроило ее мать.

В ночь с 30 на 31 декабря женщина, работавшая продавцом, внезапно пришла домой. Между молодыми людьми и хозяйкой квартирой вспыхнула ссора.

Сам подросток утверждает, что мать его подружки якобы первая напала на него. Тем не менее и он сам, и школьница отправлены в СИЗО. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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ФОТО: YouTube канал СКР
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