Раскрыты подробности убийства омички 15-летней дочерью и ее любовником

Однако, как пишет сайт KP.Ru, юноша некоторое время фактически сожительствовал со школьницей в квартире женщины. Из-за романа со студентом колледжа девушка сильно спустилась по учебе и начала прогуливать школу, что не устроило ее мать.

В ночь с 30 на 31 декабря женщина, работавшая продавцом, внезапно пришла домой. Между молодыми людьми и хозяйкой квартирой вспыхнула ссора.

Сам подросток утверждает, что мать его подружки якобы первая напала на него. Тем не менее и он сам, и школьница отправлены в СИЗО. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

