Омская школьница убила застукавшую ее с любовником мать

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего мужчины и его 15-летней подруги, которые подозреваются в убийстве матери школьницы.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, нападение на 43-летнюю женщину произошло в ночь с 30 на 31 декабря.

Вернувшаяся домой омичка обнаружила свою дочь в постели с бойфрендом. Вспыхнула ссора, в ходе которой молодой человек и школьница атаковали женщину с ножом и молотком. Причиной нападения стала угроза женщины сдать любовника дочери в полицию, пишут «Дни.ру».

Потерпевшая успела позвонить подруге и рассказать о произошедшем. Впоследствии пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Юноша и дочь жертвы задержаны, им выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечает «Свободная пресса».

