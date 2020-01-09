Под Москвой нашли мертвым 16-летнего сына режиссера
В Московской области в собственном доме обнаружен мертвым 16-летний сын российского режиссера-документалиста.
Как сообщает «МК», 55-летний мужчина и его супруга отправились в магазин за покупками, а когда вернулись домой – обнаружили, что сын уже не дышит. Взрослые попытались самостоятельно реанимировать подростка, однако их усилия не увенчались успехом.
Отмечается, что через несколько дней юноша должен был отметить свой день рождения. Подросток увлекался авиацией и космонавтикой, был победителем многочисленных олимпиад по данным тематикам.
В издании также отмечают, что в последнее время юноша мог переживать из-за смены школы.
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