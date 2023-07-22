Раненного при обстреле ВСУ журналиста Михальчевского доставили в больницу Симферополя

Раненного в результате украинского обстрела в Запорожской области журналиста Константина Михальчевского доставили в больницу Симферополя, передает ТАСС.

«Работал на износ». Коллеги рассказали о погибшем военкоре Ростиславе Журавлеве

Накануне в Минобороны России сообщили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области.

В результате украинского обстрела погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, в другие журналисты были ранены.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что СЖР готов оказать помощь семье погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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