Раненая в Екатеринбурге девочка остается в тяжелом состоянии, но не в коме

В пресс-службе больницы уточнили РИА Новости, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких.

30 мая бывший сотрудник МВД 48-летний Сергей Болков устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге из карабина «Сайга». В результате пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, получившая ранение в живот. Болкову предъявлено обвинение по двум статьям - покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Суд арестовал его на два месяца.

