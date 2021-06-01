Раненая в Екатеринбурге девочка остается в тяжелом состоянии, но не в коме

Врачи сообщают о стабильно тяжелом состоянии 9-летней девочки, раненой экс-сотрудником МВД, устроившим стрельбу по прохожим в Екатеринбурге.

Четырехчасовая операция, которую провели ребенку, прошла «достаточно успешно», сообщил журналистам завотделением реанимации Областной детской клинической больницы Виталий Лазутин.

По его словам, девочка находится в «медикаментозной седации», хорошем глубоком сне. При этом Лазутин пояснил, что нельзя называть это состояние комой.

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В пресс-службе больницы уточнили РИА Новости, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких.

30 мая бывший сотрудник МВД 48-летний Сергей Болков устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге из карабина «Сайга». В результате пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, получившая ранение в живот. Болкову предъявлено обвинение по двум статьям - покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Суд арестовал его на два месяца.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СтрельбаЕкатеринбург
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