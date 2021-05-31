«Я в тебя сейчас стрельну!» Экс-полицейский в Екатеринбурге тяжело ранил ребенка
Для задержания стрелка из Екатербинурга СОБР взял штурмом его квартиру, также сообщается о заложнике, чудом избежавшем гибели.
Бывший сотрудник МВД устроил в воскресенье стрельбу по прохожим в Екатеринбурге из карабина «Сайга», в результате пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которая прооперирована и находится в реанимации.
Как и «казанский стрелок» Ильназ Галявиев, убивший в середине мая 9 человек, стрелок из Екатеринбурга законно владел оружием. По данным очевидцев, 48-летний мужчина несколько дней находился в запое перед тем, как начать обстреливать прохожих. Также сообщается о заложнике, которого тот пытался застрелить.
ЧП произошло 30 мая в Екатеринбурге на улице Бородина. По данным очевидцев, мужчина с голым торсом начал кричать из окна пятого этажа про «отмену гомосексуализма», после чего открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим, отмечает «Лента.ру».
Перед тем, как начать стрельбу по людям из охотничьего карабина, мужчина разослал знакомым СМС, в которых признался, что собирается «всех пострелять, потому что надоела жизнь», - пишет Sputnik.
«Газета.ру» приводит слова молодого человека, сумевшего убежать из квартиры стрелка перед ее штурмом.
«Он меня позвал, сказал: «иди сюда, разговор есть». Я зашел, он говорит: «Нож возьми», я сказал, что мне не надо, но повторил: «нож возьми». Потом он сказал: «упал на пол, руки за голову», потом взял за голову и говорит: «Я в тебя сейчас стрельну». Я спросил, за что, а он говорит: «А просто так». После этого он навел на меня пистолет и выстрелил, но попал в кресло. У меня в ушах звенело, но я смог убежать», - рассказал мужчина.
Для задержания стрелка СОБР Росгвардии устроил штурм, в ходе которого была взорвана дверь в квартиру. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все его выстрелы пришлись в бронежилеты. На месте ЧП нашли более 70 гильз. СК возбудил уголовное дело по двум статьям - покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Наказание по ним может быть вплоть до пожизненного заключения. Задержанный будет направлен на психиатрическую экспертизу.
Позднее СМИ назвали имя стрелка из Екатеринбруга. По их данным, Сергей Болков был уволен из органов МВД более 10 лет назад, а до этого работал рядовым инспектором ППС, был старшим прапорщиком милиции. Он имел официальное разрешение на оружие с 2010 года и неоднократно его продлевал.
По предварительным данным, у мужчины после увольнения из органов были приступы агрессии, он злоупотреблял алкоголем, из-за чего регулярно случались семейные конфликты, отмечает «Интерфакс».
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в одной из школ Казани. В результате 9 человек погибли и еще более 20 были ранены. «Казанский стрелок» законно владел оружием, деньги на которое заработал благодаря компьютерной игре Counter-Strike.
После нападения на школу в Казани президент России Владимир Путин поручил срочно проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане. 21 мая в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штрафы за незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия.
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