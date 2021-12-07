«Ранена в шею»: Врач рассказал о состоянии девочки, в которую стреляли в МФЦ
Главврач Морозовской больницы Валерий Горев рассказал о состоянии девочки, раненой в ходе стрельбы в московском МФЦ «Рязанский».
По его словам, ребенок поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у нее сквозное ранение шеи, после чего была проведена операция.
Горев уточнил, что операция была простой и носила «в большей степени косметический характер».
Он отметил, что девочку могут выписать из больницы к концу недели.
Ранее сообщалось, что 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице после просьбы охранника надеть маску.
В результате два человека были убиты, еще четыре – девочка и трое взрослых - ранены. Их состояние оценивается, как тяжелое, напоминает «Интерфакс».
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков, убийце может грозить пожизненное заключение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru