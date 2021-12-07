«Ранена в шею»: Врач рассказал о состоянии девочки, в которую стреляли в МФЦ

Главврач Морозовской больницы Валерий Горев рассказал о состоянии девочки, раненой в ходе стрельбы в московском МФЦ «Рязанский».

По его словам, ребенок поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у нее сквозное ранение шеи, после чего была проведена операция.

В СК опровергли информацию о смерти девочки при стрельбе в столичном МФЦ

Горев уточнил, что операция была простой и носила «в большей степени косметический характер».

Он отметил, что девочку могут выписать из больницы к концу недели.

Ранее сообщалось, что 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице после просьбы охранника надеть маску.

В результате два человека были убиты, еще четыре – девочка и трое взрослых - ранены. Их состояние оценивается, как тяжелое, напоминает «Интерфакс».

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков, убийце может грозить пожизненное заключение.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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