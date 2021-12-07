«Ранена в шею»: Врач рассказал о состоянии девочки, в которую стреляли в МФЦ

Горев уточнил, что операция была простой и носила «в большей степени косметический характер».

Он отметил, что девочку могут выписать из больницы к концу недели.

Ранее сообщалось, что 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице после просьбы охранника надеть маску.

В результате два человека были убиты, еще четыре – девочка и трое взрослых - ранены. Их состояние оценивается, как тяжелое, напоминает «Интерфакс».

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков, убийце может грозить пожизненное заключение.

