«Одна из самых суровых статей»: Адвокат предрек стрелявшему в МФЦ пожизненное
Стрельба в посетителей и охранника МФЦ может быть расценена как терроризм, рассказал юрист Денис Широков.
Мужчине, убившему двух человек на юго-востоке Москвы, грозит самое строгое наказание - лишение свободы пожизненно, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков.
Ранее во вторник, 7 декабря 45-летний Сергей Глазов (по непроверенным данным, бывший военный) открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице.
«Если он стрелял, значит, пришел с оружием в это место, значит, явно он готовился к совершению данного преступления. Это в любом случае преднамеренное преступление, тем более несколько человек погибло. Соответственно, это будет убийство двух и более лиц, вторая часть статьи 105 УК РФ. Одна из самых суровых статей, [предусматривает] до пожизненного лишения свободы», - объяснил юрист.
При этом, по данным СМИ, у него с собой была сумка с проводами, следователи прорабатывают версию о подготовке теракта. По словам Широкова, если у нападавшего обнаружат взрывное устройство, то деяние могут рассматривать как попытку теракта.
«Вопрос в том, было ли там самодельное взрывное устройства. Возможно, установив какие-то сведения об этом, могут квалифицировать и как акт терроризма. Конечно, смотря какая была цель, но террористический акт, покушение на его совершение, так как самого взрыва не произошло, это тяжкое преступление. Зависит от части, но если будет вторая часть, то до 20 лет, может быть также пожизненное. В любом случае, убийство здесь будет [рассматриваться]», - подчеркнул юрист.
Ранее Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту стрельбы в МФЦ на Рязанском по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство».
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