«Одна из самых суровых статей»: Адвокат предрек стрелявшему в МФЦ пожизненное

При этом, по данным СМИ, у него с собой была сумка с проводами, следователи прорабатывают версию о подготовке теракта. По словам Широкова, если у нападавшего обнаружат взрывное устройство, то деяние могут рассматривать как попытку теракта.

«Вопрос в том, было ли там самодельное взрывное устройства. Возможно, установив какие-то сведения об этом, могут квалифицировать и как акт терроризма. Конечно, смотря какая была цель, но террористический акт, покушение на его совершение, так как самого взрыва не произошло, это тяжкое преступление. Зависит от части, но если будет вторая часть, то до 20 лет, может быть также пожизненное. В любом случае, убийство здесь будет [рассматриваться]», - подчеркнул юрист.

Ранее Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту стрельбы в МФЦ на Рязанском по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство».

