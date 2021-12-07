В СК опровергли информацию о смерти девочки при стрельбе в столичном МФЦ

Десятилетняя девочка не погибла при стрельбе в МФЦ на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ.

По данным одного из Telegram-каналов, ребенок находится в отделении челюстно-лицевой хирургии столичной больницы. Жизни девочки ничего не угрожает.