В СК опровергли информацию о смерти девочки при стрельбе в столичном МФЦ
Десятилетняя девочка не погибла при стрельбе в МФЦ на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ.
По данным одного из Telegram-каналов, ребенок находится в отделении челюстно-лицевой хирургии столичной больницы. Жизни девочки ничего не угрожает.
7 декабря 45-летний бывший подполковник СВР Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Отмечается, что мужчина был «не в себе». При нем была сумка с проводами, в которой могла находиться бомба.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за маски. В результате происшествия погибло два человека. Трое были ранены. Сообщается, что мужчина заранее готовился к стрельбе.
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