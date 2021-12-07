В СК опровергли информацию о смерти девочки при стрельбе в столичном МФЦ

Десятилетняя девочка не погибла при стрельбе в МФЦ на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ.

По данным одного из Telegram-каналов, ребенок находится в отделении челюстно-лицевой хирургии столичной больницы. Жизни девочки ничего не угрожает.

СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ столицы

7 декабря 45-летний бывший подполковник СВР Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Отмечается, что мужчина был «не в себе». При нем была сумка с проводами, в которой могла находиться бомба.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за маски. В результате происшествия погибло два человека. Трое были ранены. Сообщается, что мужчина заранее готовился к стрельбе.

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