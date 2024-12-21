Хинштейн: При обстреле Рыльска погибли пять человек, пострадали 12
Пять человек погибли, 12 пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее украинские войска атаковали Рыльск, при ударе были повреждены здания колледжа, школы, пожарной части, ДК. Хинштейн сообщал, что, по предварительным данным, жертвами атаки стали шесть человек, включая одного ребенка.
«Пять погибших, детей среди них нет», — уточнил врио главы области в своем Telegram-канале.
Хинштейн также сообщил, что при атаке пострадали 12 человек, у одного из раненых повреждение легких средней степени тяжести.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин рассказал о беспрецедентных темпах строительства дорог в ДНР
- Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне
- Хинштейн: При обстреле Рыльска погибли пять человек, пострадали 12
- Над территорией России уничтожили 19 украинских БПЛА
- СМИ: Шольц «рявкнул» на Дуду из-за идей о конфискации активов России
- Власти: При наезде авто на толпу в Магдебурге пострадали 68 человек
- Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название ракеты «Орешник»
- УФСБ: ВСУ попытались атаковать крупную электроподстанцию в Донецке
- Байден заявил о выделении Тайваню $571 млн
- В Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru