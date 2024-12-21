Хинштейн: При обстреле Рыльска погибли пять человек, пострадали 12

Ранее украинские войска атаковали Рыльск, при ударе были повреждены здания колледжа, школы, пожарной части, ДК. Хинштейн сообщал, что, по предварительным данным, жертвами атаки стали шесть человек, включая одного ребенка.

«Пять погибших, детей среди них нет», — уточнил врио главы области в своем Telegram-канале.

Хинштейн также сообщил, что при атаке пострадали 12 человек, у одного из раненых повреждение легких средней степени тяжести.

