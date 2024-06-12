Ракета ВСУ попала в крышу дома в Донецке

Не менее четырех украинских ракет попали в «квадрат» многоквартирных домов в центре района. Соответствующие фрагменты и болванки от ракет были найдены на месте.

Повреждены как минимум пять многоквартирных домов, в один из них пришлось прямое попадание. В остальных домах повреждены фасады и остекления. Также повреждены семь легковых автомобилей.

В результате обстрела пострадали два мирных жителя.

Ранее девять частных жилых домов были повреждены после украинского обстрела белгородского поселка Борисовка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

