Пасечник объявил день траура по погибшим при обстреле Луганска
8 июня объявлен днем траура в ЛНР по жертвам обстрела Луганска ВСУ, который произошел 7 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал Глава республики Леонид Пасечник.
Сообщается, что сегодня в регионе отменят развлекательные мероприятия и передачи, а также приспустят флаги.
Пасечник выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Утром 7 июня ВСУ атаковали жилые кварталы в Луганске пятью американскими ракетами ATACMS. В результате обстрела обрушился подъезд жилого дома. Шесть человек погибли, 60 получили травмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru