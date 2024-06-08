Пасечник объявил день траура по погибшим при обстреле Луганска

8 июня объявлен днем траура в ЛНР по жертвам обстрела Луганска ВСУ, который произошел 7 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал Глава республики Леонид Пасечник.

Сообщается, что сегодня в регионе отменят развлекательные мероприятия и передачи, а также приспустят флаги.

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Пасечник выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром 7 июня ВСУ атаковали жилые кварталы в Луганске пятью американскими ракетами ATACMS. В результате обстрела обрушился подъезд жилого дома. Шесть человек погибли, 60 получили травмы.


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ФОТО: РИА Новости
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