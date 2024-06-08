Пасечник объявил день траура по погибшим при обстреле Луганска

8 июня объявлен днем траура в ЛНР по жертвам обстрела Луганска ВСУ, который произошел 7 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал Глава республики Леонид Пасечник.

Сообщается, что сегодня в регионе отменят развлекательные мероприятия и передачи, а также приспустят флаги.