Власти: Критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Новой Каховке 19 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», три снаряда попали в Каховскую ГЭС.

«Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет», — цитирует Леонтьева РИА Новости.

Глава администрации добавил, что плановый сброс воды продолжится, ГЭС «работает и будет продолжать работать».

