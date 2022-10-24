Власти: Критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет

Критических разрушений после удара украинской армии в районе Каховской гидроэлектростанции нет, ГЭС продолжает работу. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Три ракеты попали в Каховскую ГЭС после обстрела ВСУ

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Новой Каховке 19 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», три снаряда попали в Каховскую ГЭС.

«Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет», — цитирует Леонтьева РИА Новости.

Глава администрации добавил, что плановый сброс воды продолжится, ГЭС «работает и будет продолжать работать».

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ФОТО: РИА Новости
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