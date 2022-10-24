Власти: Критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет
Критических разрушений после удара украинской армии в районе Каховской гидроэлектростанции нет, ГЭС продолжает работу. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Новой Каховке 19 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», три снаряда попали в Каховскую ГЭС.
«Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет», — цитирует Леонтьева РИА Новости.
Глава администрации добавил, что плановый сброс воды продолжится, ГЭС «работает и будет продолжать работать».
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