Радиоактивный груз обнаружен в пассажирском поезде под Хабаровском

Контейнер с радиоактивным цирконием был обнаружен в пассажирском поезде, следовавшем из Приморского края в Екатеринбург, сообщает Telegram-канал Mash.

Роспотребнадзор: превышений радиационного фона в России не зафиксировано

По предварительным данным, опасный груз был ввезен на территорию России на обычном поезде.

Как отмечается, на станции «Хабаровск-2» на один из вагонов сработал прибор, который показал превышение радиационного фона более чем в пять раз.

Возбужденно уголовное дело о незаконном провозе на территорию РФ радиационных веществ, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Ранее ФСБ допустила появление у террористов радиоактивного оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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