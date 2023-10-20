Радиоактивный груз обнаружен в пассажирском поезде под Хабаровском
Контейнер с радиоактивным цирконием был обнаружен в пассажирском поезде, следовавшем из Приморского края в Екатеринбург, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, опасный груз был ввезен на территорию России на обычном поезде.
Как отмечается, на станции «Хабаровск-2» на один из вагонов сработал прибор, который показал превышение радиационного фона более чем в пять раз.
Возбужденно уголовное дело о незаконном провозе на территорию РФ радиационных веществ, угрожающих жизни и здоровью граждан.
Ранее ФСБ допустила появление у террористов радиоактивного оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru