«Никаких предчувствий у меня в тот день не было. Я работал две смены подряд: с 16 до 00:00 и потом должен был отработать до 8:00. Попрощался с семьей, с женой. Нас автобусами с Припяти возили на блок. Когда мы с моей сменой отработали до 00:00, на пятую смену пришел Анатолий Кургуз. Он был на то время старшим оператором. На блоке нас оставалось двое. Мы знали, что аппарат шел на планово-предупредительный ремонт. О том, что велись какие-то эксперименты, нам известно не было, по должности было не нужно. От центрального зала нас отделяли две метровые стены через лабиринт. Мы ждали команды с БЩУ (Блочный щит управления. - Прим. НСН), чтобы вставить датчики и снять параметры аппарата для инженеров на БЩУ. Примерно в 1:23 я волей судьбы зашел в техническое помещение. Меня это спасло. Толя находился в самой операторской. Тут произошел взрыв, сильная встряска, все зашипело, полилось. Была кромешная мгла. Я ощупал себя и понял, что жив. Через несколько секунд произошел второй взрыв, и я тогда уже услышал стоны своего товарища. Я распахнул дверь и меня обдало паром. До сих пор у меня есть проблемы с ожогами на груди», - рассказал он.

Напомним, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира.

