Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в норме
12 августа 202410:35
Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции соответствует норме. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и в рамках природных значений», — рассказала эксперт в эфире канала «Россия 24».
Яшина подчеркнула, что оснований для волнения граждан нет.
Ранее два украинских ударных беспилотника атаковали градирню АЭС, произошел пожар, напоминает 360.ru. Пострадавших в результате ЧП нет. Как сообщала госкорпорация «Росатом», объект серьезно поврежден.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru