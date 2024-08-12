Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в норме

Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции соответствует норме. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов дронов ВСУ

«Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и в рамках природных значений», — рассказала эксперт в эфире канала «Россия 24».

Яшина подчеркнула, что оснований для волнения граждан нет.

Ранее два украинских ударных беспилотника атаковали градирню АЭС, произошел пожар, напоминает 360.ru. Пострадавших в результате ЧП нет. Как сообщала госкорпорация «Росатом», объект серьезно поврежден.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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