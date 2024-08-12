Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в норме

«Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и в рамках природных значений», — рассказала эксперт в эфире канала «Россия 24».

Яшина подчеркнула, что оснований для волнения граждан нет.

Ранее два украинских ударных беспилотника атаковали градирню АЭС, произошел пожар, напоминает 360.ru. Пострадавших в результате ЧП нет. Как сообщала госкорпорация «Росатом», объект серьезно поврежден.

