Рабочего едва не убило отлетевшей крышкой бака на производстве в Татарстане

Рабочего едва не убило отлетевшей крышкой бака на производстве в поселке Новониколаевски в Татарстане, сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине в Башкирии

Так, 35-летний рабочий, ничего не подозревая, ремонтировал двигатель, как вдруг в него отлетела крышка от емкости с лаком, находящейся под давлением.

Мужчину госпитализировали, организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.

Ранее в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что после атаки беспилотников произошло возгорание газовой цистерны около Казани, напоминает RT.

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ФОТО: Прокуратура Татарстана
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