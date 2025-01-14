Рабочего едва не убило отлетевшей крышкой бака на производстве в Татарстане
Рабочего едва не убило отлетевшей крышкой бака на производстве в поселке Новониколаевски в Татарстане, сообщили в региональной прокуратуре.
Так, 35-летний рабочий, ничего не подозревая, ремонтировал двигатель, как вдруг в него отлетела крышка от емкости с лаком, находящейся под давлением.
Мужчину госпитализировали, организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.
Ранее в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что после атаки беспилотников произошло возгорание газовой цистерны около Казани, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru