Рабочего едва не убило отлетевшей крышкой бака на производстве в Татарстане

Так, 35-летний рабочий, ничего не подозревая, ремонтировал двигатель, как вдруг в него отлетела крышка от емкости с лаком, находящейся под давлением.



Мужчину госпитализировали, организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.

Ранее в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что после атаки беспилотников произошло возгорание газовой цистерны около Казани, напоминает RT.

