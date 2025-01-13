Мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине в Башкирии

Молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, который был прицеплен к автомобилю в Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

По его словам, трагедия произошла в Альшеевском районе на автодороге Каран-Ташкичу. Местный житель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, прицепил к нему тюбинг, на котором находился 19-летний молодой человек. Тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной «Ладой Приора» при маневрировании автомобиля.