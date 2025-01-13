Мужчина погиб, катаясь на тюбинге, прицепленном к машине в Башкирии
Молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, который был прицеплен к автомобилю в Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.
По его словам, трагедия произошла в Альшеевском районе на автодороге Каран-Ташкичу. Местный житель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, прицепил к нему тюбинг, на котором находился 19-летний молодой человек. Тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной «Ладой Приора» при маневрировании автомобиля.
Севастьянов сообщил, что молодой человек умер в больнице. Известно, что водительских прав водитель не имел. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ранее студентка в Казани погибла в новогодние праздники, катаясь на ватрушке, привязанной к машине. Девушка на привязанном к автомобилю тюбинге на скорости врезалась в железный столб дорожного знака и скончалась на месте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru