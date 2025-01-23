Россия откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

В ходе брифинга она напомнила, что диппреставительства в Нигере и Сьерра-Леоне прекратили работу в 1992 году «по финансовым причинам».

«Также речь идёт и об учреждении нового дипломатического представительства в Республике Южный Судан», - добавила Захарова.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия не планирует закрывать два генконсульства в Королевстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».