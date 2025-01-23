Россия откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

Дипломатические представительства России в Нигере и Сьерра-Леоне планируется официально открыть в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В ходе брифинга она напомнила, что диппреставительства в Нигере и Сьерра-Леоне прекратили работу в 1992 году «по финансовым причинам».

«Также речь идёт и об учреждении нового дипломатического представительства в Республике Южный Судан», - добавила Захарова.

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия не планирует закрывать два генконсульства в Королевстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:АфрикаМИД РФРоссийское ПосольствоМария Захарова

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