Россия откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане
Дипломатические представительства России в Нигере и Сьерра-Леоне планируется официально открыть в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она напомнила, что диппреставительства в Нигере и Сьерра-Леоне прекратили работу в 1992 году «по финансовым причинам».
«Также речь идёт и об учреждении нового дипломатического представительства в Республике Южный Судан», - добавила Захарова.
Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия не планирует закрывать два генконсульства в Королевстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию
- Екатерина Климова рассказала о судимости отца
- В Оренбургской области увечили единовременную выплату контрактникам до 2 млн рублей
- МИД РФ: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления
- Опубликована утерянная песня Тины Тернер
- СМИ: У самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель перед вылетом
- Украинскую организацию «Правый сектор» признали террористической в РФ
- Мостовой назвал Москву футбольной столицей России
- В Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan
- Дочь Марка Захарова понадеялась на диалог с новым худруком «Ленкома»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru