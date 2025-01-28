В Стокгольме неизвестный пытался въехать на территорию посольства России

Неизвестный попытался въехать на автомобиле на территорию посольства России в Стокгольме. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на полицию Швеции.

«Мужчина был задержан возле посольства России... Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства», — отмечается в сообщении.

Как указали в полиции, задержанный — 45-летний мужчина, попасть на территорию диппредставительства ему не удалось. Мужчина оставался в автомобиле, когда правоохранители прибыли на место инцидента.

Ранее посольство РФ в Стокгольме несколько раз атаковали беспилотниками с краской, напоминает RT.

