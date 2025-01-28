В Стокгольме неизвестный пытался въехать на территорию посольства России
Неизвестный попытался въехать на автомобиле на территорию посольства России в Стокгольме. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на полицию Швеции.
«Мужчина был задержан возле посольства России... Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства», — отмечается в сообщении.
Как указали в полиции, задержанный — 45-летний мужчина, попасть на территорию диппредставительства ему не удалось. Мужчина оставался в автомобиле, когда правоохранители прибыли на место инцидента.
Ранее посольство РФ в Стокгольме несколько раз атаковали беспилотниками с краской, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru