Машины и постройки: Что помешало спасти людей при пожаре во Фрязине

Очевидцы рассказывали, что помогали спасателям вручную сдвигать припаркованные автомобили, мешавшие противопожарной технике подъехать к горящему зданию. А агентство ТАСС сообщило, что спасательную операцию затруднило отсутствие нормального напора в местной системе пожарного водопровода, поэтому для подачи воды пришлось прокладывать магистральные линии.

По словам собеседника НСН, за напор воды в системе пожаротушения отвечают городские власти и организация, эксплуатирующая здание.

«В стандартной пожарной цистерне всего четыре тонны воды, этого хватит на несколько минут работы. Чтобы пополнять запасы воды, нужно подключиться к системе наружных пожарных гидрантов. За напор в этой сети отвечает город. Часто бывает, что на эти гидранты ставят автомобили, что осложняет работу. Второй вариант – система внутреннего противопожарного водопровода - красные характерные ящики на лестничных клетках или в длинных коридорах. За напор в этой системе отвечает организация, эксплуатирующая здание. Третий тип пожаротушения – спецредства пожаротушения, насадки под потолками. В современных офисных зданиях они встречаются часто, в старых советский крайне редко. Если в здании во Фрязине все же была установлена такая система - за напор и эффективность ее работы тоже отвечает организация, которая эксплуатирует здание», - подытожил он.

Ранее Кузнецов также сообщал «Радиоточке НСН», что в России каждое второе здание построено по старым нормам пожарной безопасности, при этом на обновление помещений уйдет многолетний бюджет страны.

