Машины и постройки: Что помешало спасти людей при пожаре во Фрязине

При пожаре в административном здании в подмосковном Фрязине, скорее всего, была возможна только эвакуация людей с помощью лестниц либо пожарного вертолета, сообщил НСН Константин Кузнецов.

Припаркованные автомобили, гаражи, ларьки и другие незаконные постройки могли помешать специалистам МЧС быстро эвакуировать людей из административного здания в подмосковном Фрязине, рассказал в интервью НСН ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

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В понедельник 24 июня в восьмиэтажном административном здании в Подмосковье вспыхнул пожар, первоначально огонь охватил пятый-седьмой этажи. В результате происшествия погибли восемь человек, которые оказались заблокированы на средних этажах. Кузнецов предположил, что информация с места событий говорит о том, что проведение эвакуации было осложнено внешней обстановкой.

«Иногда прямо посреди улиц бросают фуры. Помимо припаркованных автомобилей часто встречаются незаконные постройки от гаражей-ракушек до несанкционированных ларьков, которые можно поднять только краном. Поскольку возгорание было на средних этажах, люди оказались отрезаны от стандартной эвакуации оставалось два пути – эвакуация с помощью лестницы из окон и пожарного вертолета с крыши. На видео не видно, но, вероятно, вокруг здания были строения, зеленые насаждения или другие объекты, которые не позволили применить так называемый "куб жизни" - устройство, накаченное воздухом, на которое из окон выпрыгивают люди. Вряд ли кто-то отказывался спасать людей», - заявил он.
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Очевидцы рассказывали, что помогали спасателям вручную сдвигать припаркованные автомобили, мешавшие противопожарной технике подъехать к горящему зданию. А агентство ТАСС сообщило, что спасательную операцию затруднило отсутствие нормального напора в местной системе пожарного водопровода, поэтому для подачи воды пришлось прокладывать магистральные линии.

По словам собеседника НСН, за напор воды в системе пожаротушения отвечают городские власти и организация, эксплуатирующая здание.

«В стандартной пожарной цистерне всего четыре тонны воды, этого хватит на несколько минут работы. Чтобы пополнять запасы воды, нужно подключиться к системе наружных пожарных гидрантов. За напор в этой сети отвечает город. Часто бывает, что на эти гидранты ставят автомобили, что осложняет работу. Второй вариант – система внутреннего противопожарного водопровода - красные характерные ящики на лестничных клетках или в длинных коридорах. За напор в этой системе отвечает организация, эксплуатирующая здание. Третий тип пожаротушения – спецредства пожаротушения, насадки под потолками. В современных офисных зданиях они встречаются часто, в старых советский крайне редко. Если в здании во Фрязине все же была установлена такая система - за напор и эффективность ее работы тоже отвечает организация, которая эксплуатирует здание», - подытожил он.

Ранее Кузнецов также сообщал «Радиоточке НСН», что в России каждое второе здание построено по старым нормам пожарной безопасности, при этом на обновление помещений уйдет многолетний бюджет страны.

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