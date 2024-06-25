СК: Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании
Около 50 компаний снимали помещения в горевшем во Фрязино здании, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета РФ.
Уточняется, что на данный момент уже проведены обыски у арендаторов и директоров управляющей зданием организации, также проводятся допросы. Здание находится в частной собственности.
Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел в административном здании в подмосковном Фрязино накануне. Начался пожар около трех часов дня, локализовать возгорание удалось лишь ближе к восьми вечера. Несколько этажей здания полностью выгорели.
Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино увеличилось до шести, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru