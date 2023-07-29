Пылевая буря с ураганом накрыли Ульяновск

В Ульяновске бушует пылевая буря с ураганов, сообщают очевидцы.

Тишковец: в средней полосе России август будет теплее, но влажнее нормы

Ураганный ветер ломает деревья, а весь город погрузился во мрак из-за поднявшейся пыли.

Накануне в Сочи из-за непогоды закрыли все пляжные территории.

Ранее сообщалось, что в Сочи готовят новый генплан, который определит развитие курорта до 2044 года. Документ должны утвердить осенью. Отмечается, что одна из основных проблем – это водоотведение, а также старые, изношенные сети. Генплан Сочи до 2044 года предусматривает новую схему водоотведения поверхностных сточных вод, чтобы решить проблему с затоплениями, сообщили «Радиоточке НСН» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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ФОТО: РИА Новости
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