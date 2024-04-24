Пятилетнюю «разработку» замглавы Минобороны объяснили скрупулезной работой СКР
Специфика разработки высокопоставленных чиновников заключается в том, что они могут, прикрываясь связями, воздействовать на следствие и маскировать совершенные ими противоправные деяния, сказал НСН Андрей Манойло.
Длительная разработка задержанного замминистра обороны России Тимура Иванова объясняется тщательной, скрупулезной работой Минобороны и тем, что фигурант продолжал заниматься противоправной деятельностью. Об этом НСН заявил политолог, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.
Ранее агентство ТАСС и Лента.ру со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что задержанный 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере Иванов длительное время (на протяжении пяти лет) находился в оперативной разработке. Манойло пояснил, что формулировка «находился в оперативной разработке» означает, что пять лет назад на Иванова было заведено дело оперативного учета.
«Если Иванов пять лет находился в оперативной разработке, это означает, что пять лет назад или даже раньше на него поступила сигнальная информация, содержащая признаки совершения преступления либо преступлений. Пять лет его изучали, собирали доказательства, способные подтвердить либо опровергнуть эту версию. Когда доказательства были собраны в достаточном количестве, позволяющем сделать однозначное заключение о противоправности, преступности и наказуемости его деяний, Иванова арестовали», — сказал Манойло.
Собеседник НСН добавил, что пятилетний срок оперативной разработки свидетельствует о тщательности и скрупулезности работы Следственного комитета России.
«Пять лет — это не много и не мало. Это нормально. Это говорит о том, что решение о задержании Иванова не было случайным, что все делалось не впопыхах. Пять лет тщательно, скрупулезно разрабатывались те деяния, в отношении которых на Иванова была получена сигнальная информация. Действия Следственного комитета были обоснованными. Что же касается временного промежутка, есть определенные сроки ведения дела оперативного учета, но они могут продлеваться в том случае, если фигурант продолжает заниматься противоправной деятельностью. В этом случае оперативная разработка может длиться и десять лет, и три месяца. Все зависит от конкретной специфики, конкретных составов и того, что инкриминируют конкретному лицу», — подчеркнул эксперт.
В заключение Манойло объяснил специфику разработки высокопоставленных лиц.
«Вообще Уголовно-процессуальный кодекс России исчерпывающим образом описывает всю правоприменительную практику. Он один для всех, и ему абсолютно все равно, в отношении какого субъекта он применяется: слесаря с завода или замминистра. Соответственно, разрабатываются они одинаково, в соответствии с нормами, определяемыми российским законодательством. Но когда речь идет о разработке высокопоставленного чиновника, учитывается наличие его связей, возможностей маскировать или скрывать совершенные противоправные деяния, возможностей влиять на следствие через рычаги (в том числе административные), которые у него могут быть в наличии. В этом и заключается специфика», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Иванову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года.
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