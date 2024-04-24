Пятилетнюю «разработку» замглавы Минобороны объяснили скрупулезной работой СКР

Длительная разработка задержанного замминистра обороны России Тимура Иванова объясняется тщательной, скрупулезной работой Минобороны и тем, что фигурант продолжал заниматься противоправной деятельностью. Об этом НСН заявил политолог, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.

Ранее агентство ТАСС и Лента.ру со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что задержанный 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере Иванов длительное время (на протяжении пяти лет) находился в оперативной разработке. Манойло пояснил, что формулировка «находился в оперативной разработке» означает, что пять лет назад на Иванова было заведено дело оперативного учета.