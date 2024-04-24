Замминистра обороны Иванова арестовали на два месяца по делу о взяточничестве
24 апреля 202409:59
Столичный Басманный суд арестовал заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о взятке в особо крупном размере на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
«В отношении... Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... до 23 июня 2024 года», — заявили в суде.
Иванова задержали накануне и поместили в изолятор временного содержания. Замминистра, занимавшего свой пост с 2016 года, заподозрили в получении крупной взятки. Иванову может грозить до 15 лет лишения свободы, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru