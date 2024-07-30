Пятерых участников Олимпиады обокрали в Париже

Так, тренер сборной Австралии по хоккею с мячом лишился банковской карты, с которой злоумышленники сняли 900 евро, а у члена сборной Японии по регби пропали три тысячи евро и обручальное кольцо.

Ранее шесть членов сборной Южной Кореи по плаванию уехали из Олимпийской деревни из-за неудобств транспортной системы Парижа.

