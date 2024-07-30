Пятерых участников Олимпиады обокрали в Париже
30 июля 202421:19
Пятеро участников Олимпиады в Париже стали жертвами воров, сообщила газета Le Parisien.
Так, тренер сборной Австралии по хоккею с мячом лишился банковской карты, с которой злоумышленники сняли 900 евро, а у члена сборной Японии по регби пропали три тысячи евро и обручальное кольцо.
Ранее шесть членов сборной Южной Кореи по плаванию уехали из Олимпийской деревни из-за неудобств транспортной системы Парижа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru