Пятерых участников Олимпиады обокрали в Париже

Пятеро участников Олимпиады в Париже стали жертвами воров, сообщила газета Le Parisien.

«Яйца, ужас и зашквар»: Олимпийский Париж тонет в скандалах

Так, тренер сборной Австралии по хоккею с мячом лишился банковской карты, с которой злоумышленники сняли 900 евро, а у члена сборной Японии по регби пропали три тысячи евро и обручальное кольцо.

Ранее шесть членов сборной Южной Кореи по плаванию уехали из Олимпийской деревни из-за неудобств транспортной системы Парижа.

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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