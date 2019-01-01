Пятеро пропавших без вести жителей Иркутской области найдены после наводнения

Пятеро жителей Иркутской области, которые числились пропавшими без вести, найдены после наводнения. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на представителей ГУ МЧС по региону.

Как сообщает Москва 24, на данный момент по-прежнему остается неизвестной судьба еще семерых жителей Тулунского района и одного из Нижнеудинского района.

Уточняется, что наиболее сложная ситуация скложилась в Тулуне. Здесь оказались подтоплены 143 улицы протяженностью 62,7 километра, а также три АЗС. Помимо этого известно и о повреждении двух автомобильных мостов.

Ранее сообщалось, что наводнение в Иркутской области было вызвано атмосферными аномалиями и глобальным изменением климата. К такому выводу пришли специалисты Иркутского госуниверситета. Руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые стали одном из факторов стихийного бедствия.

