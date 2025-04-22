Пятеро мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ

Более четырех тысяч лифтов заменят в жилых домах Москвы в этом году

Почти 25 тысяч девятиклассников Москвы выбрали сдачу только двух обязательных предметов ОГЭ

Военно-спортивные палаточные лагеря откроют в Москве в честь 80-летия Победы

Около трех тысяч бутонов первоцветов изъяли из продажи в Москве

Суточный рекорд температуры 1995 года повторен в Москве