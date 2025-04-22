Пятеро мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ
Пятеро мирных жителей были ранены в результате ударов украинских дронов по Грайворонскому округу Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в селе Косилово беспилотник ударил по автомобилю. В результате пострадала супружеская пара, их 19-летний сын и 16-летняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы.
«На участке автодороги Грайворон — Илёк-Пеньковка пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в Грайворонскую ЦРБ», - добавил губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в селе Долгое Валуйского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом, в результате чего была ранена женщина, сообщает «Свободная пресса».
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