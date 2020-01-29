Пятеро экс-полицейских задержаны по делу Голунова

29 января 202010:47

По делу журналиста Ивана Голунова задержаны пятеро бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы. Их доставили на допрос, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Задержанные ранее работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что все пятеро задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он же назвал их имена: это бывшие оперативники Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов, а также экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров.

Сам Голунов отметил, что рад подвижкам в деле. «Но справедливость восторжествует тогда, когда будет судебное решение», - отметил он.

Голунова задержали в начале июня 2019 года с наркотиками. Журналист заявил, что их ему подбросили. Голунова освободили через несколько дней, а дело в отношении него прекратили за недоказанностью вины.

В январе 2020 года стало известно, что Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий. В беседе с НСН журналист выразил надежду на то, что это уголовное дело повлияет на работу МВД.

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ФОТО: РИА Новости // Владимир Песня
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