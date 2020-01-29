Пятеро экс-полицейских задержаны по делу Голунова
По делу журналиста Ивана Голунова задержаны пятеро бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы. Их доставили на допрос, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Задержанные ранее работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что все пятеро задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он же назвал их имена: это бывшие оперативники Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов, а также экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров.
Сам Голунов отметил, что рад подвижкам в деле. «Но справедливость восторжествует тогда, когда будет судебное решение», - отметил он.
Голунова задержали в начале июня 2019 года с наркотиками. Журналист заявил, что их ему подбросили. Голунова освободили через несколько дней, а дело в отношении него прекратили за недоказанностью вины.
В январе 2020 года стало известно, что Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий. В беседе с НСН журналист выразил надежду на то, что это уголовное дело повлияет на работу МВД.
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