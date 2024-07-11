Пятеро детей пострадали при атаке ВСУ на детскую площадку в белгородском Шебекино

Пятеро детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в белгородском Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют в детскую областную клиническую больницу.

Еще троим пострадавшим детям оказали первую помощь, их также везут в больницу.

Ранее Гладков заявил, что пять женщин и двое мужчин пострадали при обстреле Шебекино, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиОбстрелПострадавшиеБелгородская областьВСУУкраина

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